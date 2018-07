Herbeleef maandag in het derde uur van Rijnmond Nu

Terwijl de termperaturen na dit weekend gewoon weer omhoog schieten, staat Rijnmond Nu in de Zomerstand... Met een overzicht van reportages en sfeergeluid dat je misschien overdag hebt gemist! Zoals plezier op de camping van Hoek van Holland, maar ook verontwaardiging over een ogenschijnlijke racist, die zegt waar het volgens hem op staat. En verder leidt verslaggever Maikel reizigers de goede kant op, nu er werkzaamheden zijn aan het spoor.

Wil je reageren op het Nieuws, dat je hoort of leest? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar NU@Rijnmond.nl .

Zit je op jouw droomplek vakantievierend te luisteren naar Rijnmond Nu? Maak een foto en tweet 'm met #RijnmondNu :

Rijnmond Nu Twitterkanaal:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.