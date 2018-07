Vijf vragen over crystal meth: 'Het is duur en werkt heftig'

Crystal meth is een zeldzame drug in Nederland, maar juist van dit verdovende middel is in Rotterdam-Charlois donderdag dertien kilo gevonden. Straatwaarde? Twee miljoen euro. RTV Rijnmond stelde vijf vragen over de werking en de populariteit van deze drugs (die door de serie Breaking Bad bekend werden bij het grote publiek) aan Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut.

Hoe werkt crystal meth?

Crystal meth, of beter gezegd methamfetamine, is een heel krachtig stimulerend middel en zwaar verslavend. Het lijkt veel op speed, maar werkt langer en is sterker. Zo is het minimaal twaalf uur actief.

Hoe komt het dat het middel zo duur is?

Methamfetamine is het duurste middel van alle verdovende middelen op de Nederlandse markt. Het wordt niet in veel kringen gebruikt en moet vanuit het buitenland worden geïmporteerd. Voor een gram betaal je al snel 100 euro. In de Verenigde Staten verschilt het per staat, maar de gemiddelde prijs ligt daar zo rond de 70 euro per gram.

Waarom wordt het in Nederland zo weinig gebruikt?

Het middel is in Nederland niet zo populair. Het werkt heftig, je kan er gemakkelijk verslaafd aan raken en er zelfs aan dood gaan. Door de grote beschikbaarheid aan andere drugs, kiezen Nederlandse drugsgebruikers liever voor andere middelen. Er zijn wel signalen dat het in de gayscene wordt gebruikt. Het middel zou voor het libido stimulerend werken.

Hoe bijzonder is het dat er zo'n grote partij gevonden is in Rotterdam?

Dat is bijzonder. Maar er wordt wel vaker een grote partij gevonden die bedoeld is voor de rest van Europa. In andere landen - zoals in Scandinavië, maar ook Tsjechië - wordt crystal meth vaker gebruikt. Het is goed denkbaar dat deze partij op weg daarnaartoe was.

'I am the one who knocks' - Is het gebruik van meth gestegen sinds de serie Breaking Bad?

Tien jaar na de komst van de populaire televisieserie Breaking Bad wordt crystal meth nog steeds geassocieerd met chemieleraar Walter White. Maar er zijn geen signalen dat de serie heeft bijgedragen aan een stijging van crystal meth-gebruik in Nederland. De serie zelf is daarbij geen reclame voor het gebruik.