Senioren na inval: we zijn die drugs helemaal zat

Bewoners van seniorencomplex Drakenburg in Rotterdam-Zuid reageren geschrokken op een inval afgelopen donderdag in hun flat.

Maandag maakte de politie bekend dat er in een appartement in Zuidwijk dertien kilo crystal meth is gevonden. Volgens bewoners van Drakenburg gaat het om hun flat. "Ik wil hier weg." De gevonden drugs in Zuidwijk hadden een straatwaarde van twee miljoen euro.

Kofferbakken

Een flatbewoonster had al langer het vermoeden dat er iets niet pluis was bij haar buren. ''In de avond zag je vaak dat er auto's stopten in de zijstraten voor ons complex", vertelt ze geschrokken. "Dan verdween er van alles in de kofferbakken."

"Er renden vaak jongens via de trap naar de verdieping van het appartement waar de drugs lagen", vervolgt de vrouw. "Ze namen nooit de lift. Heel vreemd allemaal."

De bewoonster deed al maanden geleden een melding bij de politie. "Dat moet in februari geweest zijn", vervolgt ze. "Toen zijn ze wel gaan kijken, maar mochten ze kennelijk niet binnenvallen. Ik ben blij dat het nu eindelijk klaar is."

Hennepplantage

Toch voelt de bejaarde vrouw zich niet meer veilig in de flat. "Als ik dit allemaal had geweten, had ik hier nooit gaan wonen", vervolgt de vrouw. "We hebben hier al twee keer een hennepplantage gehad. En nu dit weer, we zijn het zat!"