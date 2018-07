Deel dit artikel:











Thorsdottir: 'Ik gaf te veel energie en vaart in een acrobatische serie' Eythora Thorsdottir

De timing kon bijna niet ongelukkiger. Een dag voordat turnster Eythora Thorsdottir met de ploeg zou afreizen naar het EK in Glasgow, liep ze een breukje op in haar hand. In een interview met RTV Rijnmond vertelt ze wat er gebeurde.

''We begonnen op vloer en ik gaf te veel energie en vaart in mijn eerste acrobatische serie. Ik schoot de vloer uit, maakte een koprol en ik ving mezelf verkeerd op met mijn hand op een verhoging van het podium'', zegt de Rotterdamse turnster met een IJslandse naam. Moeilijk jaar Verder vertelt Thorsdottir dat ze na een moeilijk jaar net weer in vorm begon te raken. ''Na een moeilijk jaar begon het weer te lopen. Naast het trainen heb ik gestudeerd en dat was fysiek lastig te combineren.'' Ondanks dat ze twee maanden geleden met een ander kwetsuur kampte, was Thorsdottir klaar voor het EK. Haar focus gaat nu naar kwalificatie voor het WK vanaf eind oktober in Qatar. In de video is het uitgebreide interview wat verslaggever Jan Jaap Pruysen hield met Eythora Thorsdottir volledig te bekijken.