Enorm onderstel voor windmolens op zee klaar

Op speciale trailers is maandag een 55 meter hoge stalen kolos op een ponton geplaatst. Het gaat om het eerste onderstel van een groot windmolenpark in de Noordzee voor de kust van Borssele.

De zogenoemde 'load out' op de werf van HSM Offshore in Schiedam is de eerste grote mijlpaal voor netbeheerder TenneT van het project.

Het was een tijdrovende klus omdat de ballasttanks van het ponton voller of leger gepompt moesten worden om tijdens het laden het ponton stabiel te houden.

Zondag wordt het ponton via de Nieuwe Waterweg richting het windmolengebied gevaren. Op deze locatie wordt het onderstel door een kraanschip op de zeebodem geplaatst. Met hydraulische hamers worden palen geplaatst.