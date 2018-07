Honderd mensen herdenken deportatie joodse Rotterdammers

Ongeveer honderd mensen hebben maandagavond de deportatie van joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Om 20:00 uur waren er bij monument Loods 24 toespraken van locoburgemeester Bert Wijbenga en korpschef Frank Paauw.

Het was de eerste keer dat iemand vanuit de politie een toespraak deed tijdens de jaarlijkse herdenking.



Op 30 juli 1942 vertrok de eerste trein met joden vanuit Rotterdam en de Zuid-Hollandse Eilanden. Het was de eerste van acht transporten waarmee zo'n 12 duizend joden werden vervoerd naar vernietigingskampen.

Treinkaartje

Rotterdamse joden moesten hun eigen treinkaartje betalen en zich melden bij Loods 24 aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid. Wat oorspronkelijk een loods was voor de opslag van tabak werd gebruikt als verzamelplaats voor de opgeroepen joden.

Bij de herdenkingsmuur op de Eva Cohen-Hertogkade vond de herdenking maandag plaats. Een stuk muur dat overgebleven is van het oude plein en in 1992 tot monument is verklaard.