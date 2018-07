Deel dit artikel:











Markante Hoekenees: Piet Heijstek Hoekenees Piet Heijstek bij zijn favoriete plek

Menig inwoner van Hoek van Holland heeft les van hem gehad, de 81-jarige Piet Heijstek. En anders kennen ze hem wel van de verhalen die hij nu nog vertelt tijdens lezingen, of in het redding- en veerdienstmuseum Jan Lels. Verhalen over gestrande schepen en de pogingen om ze weer vlot te trekken en over de oorlog.

We gaan met hem naar zijn favoriete plek: de woning waar hij al bijna zijn hele leven woont. In de duinen tussen de Strandboulevard en de doodlopende Paviljoensweg. Heijstek wil er nooit meer weg. "Ik verlaat mijn huis alleen horizontaal", zegt Heijstek. Het huis staat dichtbij het strand en bovenin in de woning zag Piet Heijstek de schepen stranden. "Dat deed ik via een souvenir uit de Tweede Wereldoorlog, de schaarkijker, een soort loopgravenkijker. Die had mijn vader geruild voor sigaretten uit de bunker. Die vergroot 18 keer. Dus je kan zeggen dat elke stranding hier bij mij op de vensterbank lag", zegt Heijstek. Omgekomen door kou en uitputting

Hij zag het ongeluk in 1952 met de Faustus, dat door de storm gewoon tegen de Noorderpier werd gedrukt en er dwars door heen ging. Dat maakte enorme indruk op de toen jonge Piet Heijstek. "Maar nog meer indruk maakte het ongeluk met schipper Arend Brinkman, waar ik vaak mee mocht varen als snotneus naar Stellendam", vertelt Heijstek. "Die man sloeg overboord. Hij is door kou en uitputting omgekomen. Dat gebeurde in enorm slechte weersomstandigheden", herinnert Heijstek zich. Dat hij die gestrande schepen en vooral de reddingspogingen van dichtbij meemaakte, zorgde ervoor dat Piet Heijstek voor altijd verbonden is met het reddingswezen. "Je wordt er toch naar toe getrokken. Je ziet het gebeuren", zegt Heijstek Godenverering

"Die mensen van de reddingsboten dat waren onze idolen", aldus de voormalig onderwijzer. "Dat waren stoere mannen, die met hun oliejas aan en hun zuidwester op naar plekken toe gingen waar andere mensen weer vandaan wilden. Het was een soort godenverering die je had in die kerels." Vandaag de dag halen de meeste reddingspogingen het landelijke nieuws niet meer. "Tegenwoordig varen ze voor jachten waarvan mensen onnodige risico's genomen hebben, of voor plankzeilers", zegt Heijstek. "Terwijl onze reddingsboten toch 52 keer per jaar uit moeten varen, om mensen te redden." Bos

Tegenwoordig kan Piet Heijstek de schepen niet meer zien aan de voorkant van zijn huis. Bij het uitdiepen van de Waterweg is er een kilometer duin voor zijn huis bij gekomen. Het zout van de zee heeft daar zijn invloed verloren, waardoor hij nu in een bos woont. Aan één kant kan hij nog wel de Waterweg zien, met daarachter de Maasvlakte. Er stranden ook niet niet zoveel schepen meer. Maar Heijstek vertelt er nog altijd met het grootste enthousiasme over tijdens de rondleidingen die hij geeft, vlakbij zijn woning in het redding- en veerdienstmuseum Jan Lens.