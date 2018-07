Omstreden sluiting Dordtse kroeg geschrapt

De sluiting van het Dordtse café Arina is ingekort door de gemeente Dordrecht. Donderdag mag de kroeg aan de Voorstraat weer open, na een vechtpartij op zaterdag 21 juli.

"Het café is al twee weekenden gesloten", zegt loco-burgemeester Marco Stam. "Ook is een verdachte aangehouden." Arina is alleen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag open.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 21 juli vond een vechtpartij plaats in de kroeg tussen twee bezoekers. Een van hen raakte ernstig gewond aan zijn gezicht.

Wethouder Stam besloot tot een spoedsluiting van twee weken en dat kwam hem op veel kritiek te staan. "De afgelopen dagen is er veel discussie in de stad geweest over de sluiting, alsof het een automatisme is waar ondernemers het slachtoffer van zijn. In het handhavingsbeleid wordt juist van alles meegewogen."

Stam wijst erop dat het handhavingsbeleid is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening, die is vastgesteld door de gemeenteraad.

Benefiet

Een groep Dordtenaren besloot na de sluiting om een benefietconcert te geven om gastvrouw Arina van het gelijknamige café een hart onder de riem te steken.

De initiatiefnemer zei toen dat de vrouw twee weken lang haar inkomsten kwijt is. Dordtse muzikanten wilden iets terugdoen voor de uitbaatster. Of dat nu alsnog doorgaat is niet duidelijk.

De man die verantwoordelijk is voor de verwondingen van het slachtoffer zit nog steeds in de cel.