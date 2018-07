Zonnigste juli ooit in Rotterdam

Hoe heet het afgelopen weken ook is geweest, de maand juli gaat niet de boeken in als de warmste ooit in Rotterdam. Wel is het in juli nooit zonniger geweest dan dit jaar, zegt weerman Ed Aldus.

In Rotterdam waren dit jaar 323 zon-uren. Dat zijn tien uren meer dan in 2006, het vorige record.

In deze maand was het twintig dagen boven de 25 graden en vier dagen boven de 30 graden. Daarmee is het een van de drie warmste juli-maanden sinds het begin van de waarnemingen op Rotterdam Airport. Alleen in 2006 en 1994 was het warmer dan dit jaar.

Met slechts 13,7 millimeter neerslag was het deze maand erg droog. Ook dit is geen record. Onder andere in 1982 was het droger, toen viel er 9,5 millimeter neerslag.

De hittegolf in het Rijnmondgebied gaat ook dinsdag nog door. Inmiddels is het kwik op Rotterdam Airport gestegen naar 25,7 graden. Het is de veertiende dag van de regionale hittegolf.