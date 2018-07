Meer arrestaties voor cokesmokkel tussen ananassen

De politie heeft nog twee mannen opgepakt voor het smokkelen van een lading cocaïne in mei van dit jaar. De cocaïne zat verstopt tussen een partij ananassen. In de zaak zitten al vijf verdachten vast, onder wie een 19-jarige Rotterdammer.

Woensdag besluit de rechter-commissaris of de nieuwe verdachten langer vast mogen blijven. De mannen zouden de drugs hebben verstopt tussen ananassen.

De lading was bestemd voor een bedrijf in 's-Gravenzande. De politie volgde de vrachtwagen naar de loods en greep daar in. De rechtszaak tegen de zeven verdachten gaat in september weer verder.