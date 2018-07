Voortaan ook deelscooters in Rotterdam

Rotterdam krijgt elektrische deelscooters. Felyx, een bedrijf uit Amsterdam start de komende maand met een proef in de stad. De bedoeling is dat de scooters overal kunnen worden opgepikt en achtergelaten.

Er moeten 324 scooters in Rotterdam gaan rijden. In augustus begint het bedrijf Felyx met een proef. Vanaf september moet dan iedereen in Rotterdam op een deelscooter kunnen stappen.

De scooters zijn te huren via een speciale app. Met de scooters wil het bedrijf niet alleen voor vervoer zorgen, ze hopen steden er ook leefbaarder door te maken.

"Als je voor kleine stukken de auto en taxi laat staan, dan krijg je minder verkeersopstoppingen, minder uitstoot en ben je snelle van A naar B", schrijft oprichter Quinten Selhorst in een verklaring.