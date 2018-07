Deel dit artikel:











Colombiaan blijft vastzitten voor handel en bezit van crystal meth De koffer met crystall meth, het vuurwapen en de geluidsdemper. Foto: Politie Eenheid Rotterdam

De 52-jarige Colombiaan die vorige week is opgepakt na de vondst van 13 kilo crystal meth in Rotterdam-Zuid blijft nog zeker twee weken vast zitten. De rechter-commissaris vindt dat er genoeg bewijs is om hem langer vast te houden.

De drugs werd donderdag gevonden in seniorencomplex Drakenburg in Zuidwijk. Naast een koffer vol crystal meth met een straatwaarde van twee miljoen euro , lag er ook een vuurwapen met geluidsdemper en munitie. De Colombiaan wordt verdacht van de invoer en het bezit van en de handel in de drugs. Lees ook: Senioren na inval: we zijn die drugs helemaal zat