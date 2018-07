Orchideeën uit Maasdijk te koop in heel Europa

Het is een plant die bestaat in honderden verschillende soorten en tientallen verschillende kleuren en daarnaast ook nog eens lang bloeit: de orchidee. In Maasdijk, bij Maarel Orchids, vliegen er per dag 25 duizend orchideeën de deur uit.

Het familiebedrijf bestaat sinds 1978 en stapte twintig jaar geleden over naar de teelt van orchideeën. "We waren in die tijd op zoek naar een teelt die houdbaar was, toekomst had én interessant was voor de consument", vertelt Arno van der Maarel, directeur van het bedrijf.

Dat interessante komt door een aantal factoren. "Er is een ontzettende variëteit in kleuren en soorten", noemt Van der Maarel als een van de redenen. "En in de huiskamer bloeit hij zeker twee tot drie maanden. Dan heb je echt waar voor je geld, als je het vergelijkt met een bosje bloemen."



Het familiebedrijf probeert steeds weer nieuwe kleuren en soorten bij te kopen. "Dan blijft het voor de consument een verrassing wat er te koop is", legt Van der Maarel uit.

Op het terrein van Maarel Orchids, dat zo'n 10 hectare groot is, worden de planten gekweekt, gesorteerd en ondergaan ze een kwaliteitscontrole. Het proces van een halfwasplantje tot een volwaardige orchidee, duurt een jaar. Vervolgens levert Maarel Orchids de planten in heel Europa.



"Mijn favoriete orchideeën zijn de specialty orchideeën", vertelt Van der Maarel. "Die hebben een bepaalde tekening in de bloemen. Maar daarnaast blijft een witte orchidee ook interessant, omdat die in elk interieur past."

"Wat dat betreft kan je voor elk interieur iets goed vinden, qua vormen en maten. En de houdbaarheid is op het moment uitstekend. Het is voor de consument een heel dankbaar artikel om te kopen."