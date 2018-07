Deel dit artikel:











Vier panden Nissewaard gesloten na drugsvondst

Burgemeester Mirjam Salet van de gemeente Nissewaard heeft vier panden tijdelijk gesloten nadat daar een hennepkwekerij is gevonden. Het gaat om een bedrijf op bedrijventerrein Halfweg, twee huizen in De Akkers in Spijkenisse en een woning in Simonshaven.

De wietplantages zijn de afgelopen weken ontdekt. Salet besloot dat de komende drie maanden niemand de panden binnen mag. Ook riskeren de kwekers onder meer een dwangsom, strafproces en een naheffing van de netbeheerder en de belastingdienst.