Gözübüyük fluit PSV-Feyenoord

Serdar Gözübüyük is zaterdag de scheidsrechter bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord. Dordtenaar Danny Makkelie zal als videoscheidsrechter fungeren. Het duel in Eindhoven begint om 18:00.

Bekerwinnaar Feyenoord won vorig jaar de Johan Cruijff Schaal door in de Kuip Vitesse na strafschoppen te verslaan. Sinds 2017 wordt de Supercup gespeeld bij de landskampioen. In het verleden stond de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen altijd gepland in de Amsterdam ArenA.

De wedstrijd om de Johan Cruyff Schaal is zaterdag uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

In 2016 stonden PSV en Feyenoord ook tegenover elkaar in de Nederlandse Supercup. Toen won PSV met 1-0 door een treffer van Davy Propper. Ook toen was Gözübüyük de arbiter.