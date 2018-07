Het Potlood kort ontruimd geweest vanwege brand

De brandweer heeft dinsdagmiddag een deel van het Potlood bij Rotterdam-Blaak ontruimd. Er woedde korte tijd brand op de elfde verdieping van De Blaaktoren aan de Kolk.

Er werden meerdere etages ontruimd. Hoeveel mensen er thuis waren, was niet te zeggen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Op één woning na zijn alle woningen vrij van rook gebleven. Iedereen mag terug naar binnen. Een aantal bewoners wordt nog opgevangen in Bibliotheek Rotterdam.