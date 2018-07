Deel dit artikel:











Vestia: compleet verrast door crystal meth in pand Het seniorencomplex Drakenburg

De Rotterdamse woningcorporatie Vestia had geen aanwijzingen dat er in een van de appartementen in seniorencomplex Drakenburg gehandeld werd in drugs. Donderdag was er een inval. Onder meer de zeldzame drug crystal meth werd gevonden.

"We hebben geen meldingen van bewoners uit het complex gehad", zegt een woordvoerder van Vestia. "Het was dan ook voor ons een complete verrassing dat dit plaatsvond." Bij de inval afgelopen donderdag werd een wapen en een koffer met dertien kilo crystal meth , met een straatwaarde van twee miljoen euro, gevonden. Meerdere bewoners van Drakenburg zeggen dat ze al langer het idee hadden dat er iets speelde in de woning. Een van hen deed ook een melding bij de politie. "Maar ook de politie heeft het met ons nooit gehad over dit soort praktijken," zegt de woordvoerder. Bewoners van Drakenburg zeggen dat er weldegelijk meldingen zijn gedaan bij Vestia. Op die manier kon er een dossier opgebouwd worden over de problematiek rondom de verhuurder. Lees ook: Senioren na inval: we zijn die drugs helemaal zat Achtergrondcontrole

Volgens Vestia was er bij het betreffende appartement 'gewoon sprake van een huurcontract'. "En bij elke woning die we verhuren is sprake van een achtergrondcheck." Bij een achtergrondcheck wordt onder meer gekeken naar de bron van inkomsten en de achtergronden van de huurder. Ervaring

De woordvoerder van de woningcorporatie zegt verder dat dit soort zeldzame drugs nooit eerder in een van hun huurwoningen is aangetroffen. "Hennepkwekerijen hebben we wel al eens gezien." Volgens de Vestia-woordvoerder zorgen huurwoningen in de vrije sector ervoor dat de criminelen makkerlijker anoniem kunnen werken. Ook zijn ze vaak wat groter. De politie zei eerder dat vaak verhuurbemiddelingsbedrijven betrokken zijn bij dit soort praktijken. De huur wordt dan in contanten betaald. Vragen van bewoners

Vestia gaat binnenkort met bewoners in gesprek over de vondst van de drugs. "We begrijpen dat er de nodige vragen zijn", legt een woordvoerder uit. "Wij zijn net zo hard geschrokken als zij." Op welke manier de corporatie met de bewoners in gesprek wil gaan is nog niet duidelijk.