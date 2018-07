Baywatch in Hoek van Holland: 'een dag zoals vandaag is ook wel eens lekker'

"Het was de afgelopen twee tot drie weken echt een gekkenhuis hier", zegt Dirk van Oosten, coördinator van de strandwacht in Hoek van Holland. Een paar koelere dagen waardoor het rustiger is op het strand, vindt hij niet erg.

Hoewel het aantal badgasten lager is dan de afgelopen weken, betekent dat niet dat er voor de strandwacht in Hoek van Holland niets meer te doen is. "Alle posten zijn goed bemand vandaag. Een waterscooter in zee en een auto op het strand", legt Van Oosten uit. "De rest van de jongens is aan het schoonmaken. Ook wordt er geoefend en wordt het reddingsmateriaal gecontroleerd."

Daarnaast had de strandwacht dinsdag de beschikking over een extra paar handen. Verslaggever Esther Schalkwijk deed in het kader van de Zomertoer een dagje vakantiewerk op het strand van Hoek van Holland.



"Er is nooit een saaie dag", vertelde Van Oosten tegen haar. "De afgelopen weken hebben we kinderen uit de zee gehaald, drijfvoorwerpen verwijderd en zelfs 's avonds laat nog moeten uitrukken voor buitenlanders die minder goed kunnen zwemmen. Die dagen waren wel heftig. Een dag als vandaag is ook even lekker."

Voor Esther stond er het nodige op het programma. Ze ging mee op de waterscooter, controleerde het ehbo-materiaal en ging mee op patrouille in de auto. "En we hebben nog wc's die schoongemaakt kunnen worden", zei Van Oosten. "Daar kijk ik vooral naar uit", lachte Esther.



Voor ze mocht gaan poetsen, heeft ze eerst met een tractor een jetski van het strand getrokken. Strandwacht Bo, voor de gelegenheid omgedoopt tot Esthers stagebegeleider, is tevreden.

"Je bent een natuurtalent, Esther", zegt hij. "Je hebt de aanwijzingen goed opgevolgd en goed rekening gehouden met de strandgasten."