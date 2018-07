Deel dit artikel:











Politie pakt man op die woning in brand wilde steken

Een Dordtenaar heeft dinsdag gedreigd zijn woning in de Dordtse wijk Sterrenburg in brand te steken. Op dat moment was in het pand aan de Polluxhof een kind aanwezig. Hoe oud het kind is, kan de politie niet zeggen.

De man is naar buiten gepraat en vervolgens aangehouden. Op het bureau heeft hij passende hulp gekregen. Het kind is door de politie meegenomen. Waarom de man de woning in brand wilde steken, is onbekend.