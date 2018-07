Voedselbank vult pakketten met 'mislukt' groente en fruit aan

De voedselbanken van Rotterdam delen nu ook verse groenten en fruit in hun pakketten uit. Groothandels doneren daarvoor gratis het voedsel dat niet voldoet aan de winkelnormen.

Zo missen er kroontjes op tomaten, of heeft het groente en fruit een afwijkende vorm: ze zijn te groot, lang, kort of dik. Maar met de producten zelf is niets aan de hand, zegt coördinator Bert Visser. "Qua kwaliteit is er niets mis mee, maar het heeft verschillende maten. Dat mag van de groothandels niet. Het moet een maat zijn: iedere juffrouw moet dezelfde maat kopen."

Het is de bedoeling dat in elk voedselpakket een kilo aan groente en fruit terechtkomt. De Voedselbank wil daarmee niet alleen gezonder eten, vertelt projectleider Elianne Leeffers. Ook de voedselverspilling willen ze tegengaan.

"Het is echt bizar, als je weet wat er voor volumes in deze sector worden weggegooid. Wij zijn heel blij dat we een deel daarvan aan klanten van de Voedselbank kunnen geven."

Pilot

Nu komen de producten nog alleen bij groothandels vandaan, maar in de toekomst kunnen ook telers hun 'mislukte' producten bij het sorteerbedrijf in Poeldijk kwijt, zegt Leeffers. "We werken met allerlei bedrijven uit het Westland: telers, telersverenigingen, handelaren. Daardoor krijgen we een diversiteit aan producten. We hebben mango's, avocado's aubergine en bosui gehad."

Het project is nog in de pilot fase. De eerste drie tot zes maanden wil de Voedselbank opstarten en ervoor zorgen dat de organisatie goed loopt. Daarna hoopt de Voedselbank op te kunnen schalen: meer bedrijven die versproducten leveren en aan meer voedselbanken in het land leveren.

Om het project te laten slagen zijn er nog veel vrijwilligers nodig. Nu wordt er gewerkt met een team van twintig vrijwilligers. Om op termijn meer klanten van groente en fruit te voorzien, zoekt de Voedselbank nog sorteerders, coördinatoren en chauffeurs met een groot rijbewijs.