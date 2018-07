Deel dit artikel:











Worden ook slootbewoners blij van akkerranden? De sloten zitten vol groene kikkers

Akkerranden, oftewel door boeren ingezaaide stroken met bijvoorbeeld veldbloemen of kruiden. We weten dat ze vaak mooi en goed zijn voor bijen en vlinders. Maar wat doen ze met het leven in de sloten ernaast? Op die vraag hopen onderzoekers in de Hoeksche Waard antwoord te vinden.

De aquatische werkgroep van Hoekschewaards Landschap en Ravon vangt diertjes in sloten met en zonder akkerranden en vergelijkt de informatie. Vorig jaar werd ook al zo’n steekproef gehouden. Meer leven

“We waren er toen best sceptisch over, maar we zagen toch duidelijk verschillen”, legt Theo Schuurmans van de werkgroep uit. “In de sloten met akkerranden aan beide kanten kwam meer leven voor.” “We waren er toen best sceptisch over, maar we zagen toch duidelijk verschillen”, legt Theo Schuurmans van de werkgroep uit. “In de sloten met akkerranden aan beide kanten kwam meer leven voor.” Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van Veldleeuwerik, een stichting die zich inzet voor duurzame akkerbouw. De onderzoekers hopen de uitkomsten van vorig jaar nu te kunnen bevestigen. “De uitkomst kan dan een extra middel zijn om boeren te motiveren dit soort akkerranden aan te leggen”, aldus Schuurmans. Veel verschillende diersoorten

Er zit heel wat leven in de Hoeksche Waardse sloten. In korte tijd komen er onder meer kikkers, stekelbaarsjes, kevers, bloedzuigers en watersalamanders boven water. Er zit heel wat leven in de Hoeksche Waardse sloten. In korte tijd komen er onder meer kikkers, stekelbaarsjes, kevers, bloedzuigers en watersalamanders boven water. Dick van Houwelingen van Hoekschewaards Landschap schept enthousiast mee. “Het is voor veel mensen onbekend, maar we vinden makkelijk op zo’n avond vijftig tot zestig verschillende diersoorten op een stuk sloot van vijftig meter.” De onderzoekers zijn nog de hele week met hun schepnetten bezig in de Hoeksche Waard.