Villa Augustus opent drijvend hotel in Dordt Villa Augustus 20180731_VillaAugustus3

Villa Augustus ontvangt woensdag de eerste gasten in drijvende hotelkamers. "Ik heb vannacht proef geslapen en ook nog een duik genomen in het Wantij. Het is me prima bevallen", zegt mede-eigenaar Daan van der Have.

Samen met Dorine de Vos en Hans Loos toverde hij meer dan tien jaar geleden het terrein van de oude Dordtse watertoren en het oude pomphuis om in een hotel en restaurant met tuinen. "En eigenlijk wilden we vanaf het begin al iets met het water doen." "Mede door de crisis is het er niet van gekomen", zegt Van der Have, "maar toen we in Rotterdam een uit 1902 daterend werkponton op de kop konden tikken, borrelde het oude idee weer op." Volgens hem heeft het ponton ook nog dienst gedaan als drijvend kantoor: "En nu ligt het dus bij ons in het Wantij. Een rivier met getijden, dus je voelt echt dat je op het water ligt te dommelen. In klein comité hebben we er gisteravond een glaasje champagne gedronken." Villa Augustus staat inmiddels tot ver buiten Dordrecht bekend als een bijzondere oase van rust. Rondom de oude watertoren en het pomphuis, dat naast een restaurant ook een winkel met biologische groenten herbergt, zijn fraaie tuinen aangelegd.