Makkelie over de VAR: 'Moeten onduidelijkheden voorkomen'

Voor Feyenoord begint komende zaterdag het seizoen pas echt, met de strijd om de Johan Cruijff schaal tegen PSV. Dordtenaar Danny Makkelie is videoscheidsrechter bij die wedstrijd, terwijl hij vorig jaar nog op het veld stond als scheidsrechter toen Feyenoord na penalty's van Vitesse wist te winnen.

"De wedstrijd fluiten op het veld is natuurlijk altijd het leukste, maar het is logisch dat er nu een andere scheidsrechter is aangewezen omdat ik de Johan Cruijff schaal vorig jaar al floot", aldus Makkelie. Vorig seizoen had de VAR een cruciale rol in de wedstrijd, toen Makkelie op advies van de videoscheidsrechter Vitesse een penalty gaf nadat hij een doelpunt van Feyenoord afkeurde wegens buitenspel.

"Dat was natuurlijk verwarrend voor het publiek", gaat Makkelie verder. "We hadden zomaar drie momenten in dertig seconden tijd, waarbij het publiek dacht dat ik naar het buitenspeldoelpunt van Feyenoord ging kijken in plaats van een mogelijke penalty voor Vitesse. We willen dit soort onduidelijkheden in de toekomst voorkomen."

"Waarschijnlijk gaan we kijken of we iets op het scherm in het stadion kunnen vertonen. Er staat altijd 'Videoscheidsrechter actief', maar misschien moeten we dat uitbreiden naar 'Videoscheidsrechter actief naar aanleiding van penaltymoment' bijvoorbeeld. Of de scheidsrechter zou een duidelijk gebaar moeten maken over welke situatie het gaat", besluit Makkelie.



Luister hierboven naar het hele gesprek met scheidsrechter Danny Makkelie over de VAR.