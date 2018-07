Tientallen eenden dood door botulisme in Zwijndrecht

In de gemeente Zwijndrecht zijn tientallen eenden overleden aan botulisme. De bacterie kan zich makkelijk verspreiden door de hoge temperaturen.

"Hoeveel eenden precies zijn overleden weten we niet precies", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Maar sommige sloten, waar normaal veel eenden zitten, zijn nu helemaal leeg."

Ook twee ganzen zouden door het botulisme zijn omgekomen. Van zwanen is nog niks bekend.

Warmte

Het water is door de aanhoudende warmte boven de 28 graden Celsius. De gemeente vraagt daarom mensen om niet te besproeien met water uit vijvers en sloten. Daardoor daalt het waterniveau en wordt de temperatuur van het water nog hoger.

De kadavers worden zo snel mogelijk opgeruimd, want de bacterie verspreiden zich via deze kadavers. "Maar sommige kadavers liggen in het riet of onder het kroos en dan zijn ze moeilijk te vinden", zegt een woordvoerder. "Maar als je een dood dier ziet, meldt dat dan meteen bij de gemeente via 14 078 of de website."

Waarschuwing

De gemeente Zwijndrecht raadt iedereen met klem af om in of op het water te komen. "En dat geldt voor de hele gemeente", zegt de woordvoerder. "We hebben dan ook geen borden geplaatst, want het geldt voor alle sloten."