Jelina (12) leidt RTV Rijnmond rond langs leukste plekken van Schiedam

Wat is de leukste plek in Schiedam voor kinderen? Daar heeft de 12-jarige Jelina Wielders wel een antwoord op: "Het Beatrixpark", zegt ze.

"In het Beatrixpark kan ik altijd leuk spelen", legt Jelina uit. Er staan meerdere speeltoestellen en verderop is een kinderboerderij, waar de Schiedamse graag komt. "Ik wil later dierenverzorger worden", legt ze uit. "Dat wilde ik al van kleins af aan. Later hoop ik in een dierentuin te kunnen werken."

Hoewel ze haar toekomst ziet in de dierenverzorging, gaat ze na de zomervakantie beginnen op een middelbare school die gericht is op theater, dans en zang: de Theaterhavo/vwo. "Ik heb een paar jaar op theater, zang en dans gezeten", legt ze uit. "Dat vind ik heel leuk om te doen. Toen ik hoorde van die school, wilde ik daar graag naartoe."

Over een andere favoriete plek hoeft Jelina dan ook niet lang na te denken. Ze noemt al gauw het culturele centrum aan de Vijgensteeg. "Het Wennekerpand, daar dans ik ook."

Aan het Plantagepark in Schiedam heeft Jelina ook mooie herinneringen. "Als klas hebben we daar, bij het oorlogsmonument, een herdenking georganiseerd voor 4 en 5 mei."

"Dat was erg mooi. Ik vond het goed dat we die herdenking organiseerden, want het is iets dat heel belangrijk is. Daarom is het ook één van mijn favoriete plekken."