Deel dit artikel:











Arrestatieteam doet inval in Rotterdamse Waalhaven Foto: AS Media

De politie heeft dinsdag een inval gedaan in een bedrijf in de Rotterdamse Waalhaven. Leden van het Arrestatieteam vielen het bedrijf aan de Van Maasdijkweg in de ochtend binnen en kamden het hele pand uit.

Verschillende pallets met onbekende inhoud zijn in twee grote vrachtwagens ingeladen en daarna naar een geheime locatie gebracht voor verder onderzoek. Tijdens de politieactie controleerden agenten de omgeving en lieten niemand tot het terrein toe. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De politie wil alleen kwijt dat de inval onderdeel was van een 'langer lopend onderzoek'.