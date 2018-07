Deel dit artikel:











Brand op binnenvaartschip in Capelle aan den IJssel Foto: politie Rotterdam-Oost Foto: MediaTV

Aan de IJsseldijk in Capelle aan den IJssel is dinsdag aan het einde van de middag brand uitgebroken op een binnenvaartschip. De stuurhut van het vaartuig stond in brand. Inmiddels is het sein brandmeester gegeven.

De brandweer krijgt hulp van boten van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat om de brand onder controle te krijgen. Er zijn geen gewonden bij de brand. De schipper, die als enige op de boot was, kon in veiligheid worden gebracht. De stuurhut van het schip is flink beschadigd. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend.