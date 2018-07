Stille tocht voor verkrachte vrouw: 'Had ieder van ons kunnen overkomen'

Uit solidariteit met vrouwen en tegen seksueel geweld wordt om 20:00 uur in Rotterdam een stille tocht gehouden voor de verkrachte Indonesische uitwisselingsstudente. Wai-Yin van Eijk is één van de initiatiefneemsters.

"Dit riep bij ons veel emotie op", zegt ze dinsdagmiddag op Radio Rijnmond. "Het had een ieder van ons kunnen overkomen." Ze vindt Rotterdam echter geen onveilige stad. "En daarom raakt het me heel erg."

Van Eijk is van mening dat de gemeente wel goed bezig is met het beleid tegen seksueel straatgeweld, maar de burger heeft volgens haar ook een eigen verantwoordelijkheid.

Facebook

Het verkrachte meisje heeft toestemming gegeven om deze stille tocht te houden. "Zij waardeerde het heel erg." Vanuit privacy-overwegingen wordt haar naam niet genoemd.

Op het Facebook-event staan vijfhonderd mensen aanwezig. "Maar ik verwacht niet dat niet iedereen gaat komen", aldus Van Eijk. De stille tocht begint om 20:00 uur op het station Rotterdam Centraal en zal eindigen in De Esch.

"Uit respect voor het slachtoffer stoppen we niet in de Herman Bavinckstraat, maar in het parkje." Ook verzoekt de gemeente aan de lopers om na afloop van de stille tocht niet in de wijk te blijven hangen.

