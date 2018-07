Luchtkwaliteit iets achteruit bij A4 in Schiedam

Luchtkwaliteit achteruit sinds de A4 in Schiedam

De luchtkwaliteit bij de tunnelmonden van Ketheltunnel in Schiedam is licht verslechterd sinds de opening twee jaar geleden. Maar op andere plekken in de omgeving is de lucht juist schoner geworden en de geluidsbelasting lager, blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

De gemeente Schiedam vroeg het onderzoek aan bij de milieudienst en wil het nu om de zoveel tijd opnieuw laten uitvoeren. De Schiedamse wethouder Jeroen Ooijevaar is niet blij met de eerste resultaten.

“Bij het plan van de tunnel hebben we grof gezegd afgesproken dat we het niet willen horen, zien of ruiken. Uiteraard kun je de weg zien, maar nu blijkt uit de metingen dat je het ook

kunt horen en ruiken.”

Ooijevaar is vooral bezorgd over een mogelijke verbreding van de A4 tussen Schiedam en Delft: “Meer banen betekent meer verkeer op het knooppunt Kethelplein. Als het daar drukker wordt, is het slecht voor de gezondheid van de Schiedammer.”

De gemeente Schiedam gaat in gesprek met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over deze resultaten en geeft aan in de toekomst te blijven monitoren hoe het met de luchtkwaliteit en geluidbelasting staat.