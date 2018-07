Honderden houden stil protest na verkrachting studente

Enkele honderden mensen hebben dinsdagavond meegedaan aan een stille protesttocht tegen seksueel geweld. Wai-Yin van Eijk organiseerde de tocht na de verkrachting van een Indonesische studente in De Esch in Rotterdam.

De deelnemers hadden spandoeken bij zich met teksten als 'No=No' en 'Help=Help'. ''Met iedereen met wie je praat, merkt je dat de angst en het verdriet diep zit", zegt verslaggever Patrick van Heezick vanuit de stoet.

''Je merkt dat heel veel vrouwen hier niet alleen zijn om het meisje een hart onder de riem te steken, maar ook hebben ze een boodschap voor de mannen: 'genoeg is genoeg, blijf van me af'. Het is een heel duidelijk signaal naar de mannen toe.''

Respect

Onderweg hield de groep halt en nam een moment stilte in acht. ''Ter hoogte van de Laurenskerk stonden ze even stil. Het andere publiek wat daar op dat moment was begreep direct ook wat er aan de hand was en bleef uit respect ook eventjes stilstaan.''

De tocht ging om 20:00 uur bij Rotterdam Centraal van start en voerde via de Hoogstraat naar De Esch. Er hadden zich van tevoren via Facebook vijfhonderd mensen aangemeld voor de tocht.

De studente reed vorige week zaterdagochtend rond 05:00 uur van het station naar haar huis in de Herman Bavinckstraat. Daar werd ze aangevallen, verkracht en met een fietsketting toegetakeld. De studente raakte zwaargewond en onderging een operatie in het ziekenhuis.