Deel dit artikel:











Scooterrijder zwaargewond bij aanrijding in Dordrecht

Bij een aanrijding in de Medewedestrraat in Dordrecht is dinsdagavond een scooterrijder ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer aangereden door een auto.

De traumahelikopter is ingevlogen om medische spoedhulp aan de scooterrijder te geven. De bestuurder van de auto ging er na de aanrijding vandoor, maar kon al snel worden aangehouden in de omgeving. De scooterrijder is met ernstig beenletsel vervoerd naar het ziekenhuis. Specialisten van de verkeersongevallendienst doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.