Geen geld meer voor tegenvallers bouw Collectiegebouw

Er zijn afspraken gemaakt hoeveel de gemeente Rotterdam moet gaan betalen aan de extra kosten voor vertraging van de bouw van het Collectiegebouw. Maar door die extra kosten is er niet voldoende geld voor nog te verwachten uitgaven. Er is nu namelijk al 3 ton tekort.

Voor nieuwe tegenvallers is dus ook geen geld meer. Dat schrijft het gemeentebestuur vandaag in een brief aan de gemeenteraad.

Vorig jaar ontstond er vertraging in de bouw van het Collectiegebouw toen er twijfel kwam of de heipalen wel goed waren. Er bleek een afwijking te zijn van 40 cm. Direct is toen een uitgebreid onderzoek gestart om te kijken of de gemaakte fundering wel stevig genoeg was om het gebouw te dragen. Dat bleek uiteindelijk allemaal in orde.

Al het extra onderzoek heeft 4,2 miljoen euro gekost. Lange tijd is er gesteggeld over wie hoeveel daarvan zou betalen. Nu is afgesproken dat gemeente Rotterdam en de Stichting de Verre Bergen 2,9 miljoen euro betalen. De rest is voor de aannemer.

De komende weken moet gekeken worden of het tekort van 3 ton nog ergens in het project gevonden kan worden. Pas na de zomer wordt bekend of dat gaat lukken.