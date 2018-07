FC Dordrecht zet zegereeks in voorbereiding voort tegen ASWH

FC Dordrecht heeft in Hendrik Ido Ambacht dinsdagavond een nieuwe overwinning geboekt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De oefenwedstrijd tegen ASWH werd met 1-0 gewonnen.

Het was op het complex van ASWH geen hoogstaande wedstrijd. ASWH en FC Dordrecht begonnen wel fel aan de wedstrijd, maar waren slordig in balbezit. Echt uitgespeelde kansen kreeg FC Dordrecht dan ook niet.

Maar uit een goede counter van Dordrecht werd er in het eerste kwartier wel gescoord. Jeremy Cijntje wist het net namens de Schapenkoppen te vinden.

ASWH kreeg voor rust uit een vrije trap nog wel een goed kans. Dordrecht-doelman Stoskovic kon een vrije trap van Stanley Husen via de paal nog net uit het doel houden. De ruststand was daardoor 0-0.

Behalve een aardige kans voor Ismail Yildirim van ASWH en een vrije trap van FC Dordrecht die over het doel ging, was er in de tweede helft niets te beleven. Beide ploegen stonden verdedigend goed, maar konden geen gaatje in de defensie vinden. Daardoor bleef de stand 0-1 in het voordeel van FC Dordrecht.