'Jones vertrekt naar Al Nassr'

Feyenoord-doelman Brad Jones staat op het punt om Feyenoord te verlaten. Althans, dat melden verschillende media, waaronder Voetbal International en de NOS. De Australische doelman zou in gesprek zijn met Al Nassr uit Saoedi Arabië, waar hij een lucratief contract kan tekenen.

De 36-jarige keeper uit Australië werd in het seizoen 2016-2017 kampioen met Feyenoord en pakte vorig jaar de beker. Jones speelde vrijwel alle wedstrijden.

Of hij dit jaar ook eerste keeper zou zijn, was nog even de vraag. Trainer Van Bronckhorst zou deze week de knoop doorhakken of Jones of Justin Bijlow de eerste man onder de lat zou worden. Jones lijkt die keuze nu voor te zijn.

Opvolger

Volgenszou Joris Delle in beeld zijn om het gat op te vullen dat Brad Jones laat. Delle speelde voor NEC en geniet een transfervrije status.