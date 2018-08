Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij brand in portiekflat Schiebroek, kat omgekomen

Bij een brand in een flat in Rotterdam-Schiebroek is in de nacht van dinsdag op woensdag iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

De brand woedde op de bovenste etage van een portiekwoning aan de Oppenheimstraat. De brandweer trof er ook een kat aan, die heeft de brand niet overleefd. De woning raakte zwaar beschadigd door het vuur. De brand brak uit rond 03:30 uur.