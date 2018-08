Deel dit artikel:











Video: voetganger ernstig gewond, auto rijdt door Foto: MediaTV

Op de Bergweg in Rotterdam-Noord is dinsdagavond een voetganger geschept door een auto. De 19-jarige jongen is er zeer ernstig aan toe, laat een politiewoordvoerder weten.

De auto is doorgereden en daarvan ontbreekt nog ieder spoor. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 uur ter hoogte van de Rodenrijselaan. De politie roept mensen op te bellen als ze iets gezien hebben dat te maken kan hebben met het ongeluk op de Bergweg. Het slachtoffer werd aangereden op een zebrapad op de kruising Bergweg, Zwart Janstraat en de Rodenrijselaan. De bestuurder van de auto kwam uit de richting van de Schiekade. Nadat de 19-jarige man was aangereden, reed de automobilist door in de richting van de Benthuizerstraat. Het slachtoffer is ernstig gewond aan zijn hoofd. De politie doet een buurtonderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden van bedrijven. De auto is waarschijnlijk lichtgekleurd en moet schade hebben aan de voorkant.