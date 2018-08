Deel dit artikel:











Voetganger ernstig gewond, auto rijdt door Foto: MediaTV

Op de Bergweg in Rotterdam-Noord is dinsdagavond een voetganger geschept door een auto. De 19-jarige jongen is er zeer ernstig aan toe, laat een politiewoordvoerder weten.

De auto is doorgereden en daarvan ontbreekt nog ieder spoor. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 uur ter hoogte van de Rodenrijselaan. De politie roept mensen op te bellen als ze iets gezien hebben dat te maken kan hebben met het ongeluk op de Bergweg.