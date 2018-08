Huidkliniek moet half miljoen aan valse declaraties terugbetalen

De Huidkliniek Zuid in Rotterdam moet van de rechter bijna een half miljoen euro terugbetalen aan Schiedamse zorgverzekeraar DSW. De huidkliniek heeft gefraudeerd met declaraties.

Het is een langlopende zaak. In 2015 was de rechter in Rotterdam niet overtuigd van de fraude, maar het gerechtshof in Den Haag stelde in 2017 dat er waarschijnlijk toch is gefraudeerd.

Het gerechtshof vroeg de Huidkliniek te bewijzen dat hun declaraties in orde waren. Dinsdag besloten de rechters in Den Haag dat het de kliniek niet is gelukt.

De zaak was aangespannen door DSW Zorgverzekeringen in Schiedam. Volgens DSW was op grote schaal gedeclareerd voor zware medische ingrepen, terwijl het in werkelijkheid zou gaan om simpele behandelingen als ontharingen.

De Huidkliniek Zuid moet nu een groot deel van de valse declaraties met rente terugbetalen.