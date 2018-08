Bar- en startendersboksclinic bijna wereldkampioen Danyo

Bar- en startenders uit de wijde omstreek van zondevalstad Schiedam zijn tijdens een pittige clinic van de Rotterdamse Europees weltergewichtkampioen en beoogd uitdager van de Fillipijnse wereldkampioen Manny Pacquiao, Steven Danyo in de bloedhitte stevig onder handen genomen.

Op verzoek van het Schiedamse merk Loopuyt soda's and such kwam de in Manchester en Lancashire trainende Danyo even over om tijdens een bijna drie uur durende clinic zijn verfijnde (motivatie)technieken voor zowel binnen als buiten de ring de 30 leergretige masterbartenders bij te brengen.

Food & Beverage-Lifestylevlogger Jack F Kerklaan maakte de nuvolgende korte repo van deze bijzondere Loopuytloodskrochten-evenementerie in hun tot 'secret (s)peaky blinders-boxingbar'-herverbouwlokatie aan de Tuinlaan