Ed Aldus: recordaantal zomerse dagen in zicht!

De temperatuur op Rotterdam Airport loopt woensdag voor de 38e keer dit jaar op naar een zomerse waarde van tenminste 25 graden. Het record staat nu nog op naam van 2006, met 41 zomerse dagen. Daar gaan we volgende week al overheen.

De minste zomerse dagen kwamen voor in 1965. Toen moesten we het in Rotterdam met slechts vier zomerse dagen doen. De Bilt heeft vandaag zijn 44e zomerse dag te pakken. Ook daar werden in 2006 de meeste zomerse dagen gemeten, waarbij het aantal opliep naar maar liefst 51. Voor De Bilt staat het minst aantal zomerse dagen op 3, dat was in 1907.

Sinds 1956 wordt bij Rotterdam Airport de temperatuur gemeten.

Door: Ed Aldus