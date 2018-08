Multiculti-fietsrondleiding door het kleurrijke Rotterdam

Met zo'n 170 nationaliteiten is Rotterdam een echte multiculturele stad. Voor Hans Koole een goede reden om multiculturele fietsrondleidingen te organiseren en toeristen zo het kleurrijke Rotterdam te laten zien.

Volgens Hans is zoiets nog nooit echt structureel gedaan in de vorm van een rondleiding. "Het concept van informatie krijgen, een rondleiding en eten en drinken, dat is niet zozeer nieuw. Wat wel nieuw is, is dat het puur in het teken staat van het multiculturele. Dus echt van allerlei soorten bevolkingsgroepen wat te komen te weten en te kunnen proeven daarvan", legt Hans uit.

De fietstour is vooralsnog vooral populair bij stadsgenoten die hun eigen stad beter willen leren kennen. "Tot nu toe merk ik wel dat heel veel Rotterdammers zich aanmelden. Maar ik heb ook aanmeldingen gekregen van toeristen van buiten de stad", vertelt Hans.

Een van de stops tijdens de rondleiding is Fadi's op het Noordereiland, volgens Hans een hele lieve vrouw: "Daar gaan we Turkse koffie of thee drinken met een stukje baklava erbij of een stukje Turkse pannenkoek."

Naast dat Fadi's mooi op de route ligt als afsluiting, is ook een voorwaarde dat ondernemers en horeca-eigenaren graag vertellen over hun cultuur en eten. De stops moeten vooral luchtig zijn, maar er zitten ook serieuze plekken in de rondleiding, zoals het slavernijmonument.

Deelnemers zijn zeven tot acht kilometer onderweg, de eerste rondleiding is op 11 augustus.