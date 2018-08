Aannemer in elkaar geslagen in Vlaardingen

Woningcorporatie Waterweg Wonen noemt het onbegrijpelijk dat er afgelopen maandag een aannemer meerdere klappen heeft gekregen bij een verkeersruzie. Hij was bezig was met werkzaamheden. "Een triest geval van zinloos geweld", zegt de corporatie, die het slachtoffer bloemen heeft aangeboden.

De aannemer was ergens in Vlaardingen aan het werk toen hij op straat ruzie kreeg met een voorbijganger. "Een ruzie over parkeren", zegt de woordvoerder van Waterweg Wonen. "De ruzie liep zo uit de hand dat de aannemer meerdere keren is geslagen." Daarbij raakte de man meerdere tanden kwijt.

"Echt onbegrijpelijk", gaat de woordvoerder verder. "We zitten er echt mee in onze maag."

De aannemer is wel weer aan het werk, maar is niet volledig inzetbaar. Volgens Waterweg Wonen is er een verdachte opgepakt.