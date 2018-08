Neptunus boekt derde overwinning in serie tegen Twins

De honkballers van Neptunus hebben ook de derde wedstrijd in de serie tegen de Glaskoning Twins gewonnen. De uitwedstrijd eindigde in 5-9.

Na de 10-0 winst zaterdagmiddag in Rotterdam en een 3-6 uitzege in Oosterhout, was het team van hoofdcoach Ronald Jaarsma opnieuw de sterkste. Dit derde duel was opnieuw een uitwedstrijd, op papier, want werd wel in het eigen Neptunus Familiestadion gespeeld.

Donderdagavond wordt er opnieuw gespeeld en neemt Curacao Neptunus het op tegen Quick Amersfoort.