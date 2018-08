Twee woningovervallers in Hillegersberg voortvluchtig

Overvallers zijn woensdagochtend even na 9:00 uur een woning aan de Straatweg in Rotterdam-Hillegersberg binnengedrongen.

De politie is, onder andere met een helikopter, op zoek naar de daders. Het gaat waarschijnlijk om twee jonge mannen, waarvan één verkleed zou zijn als pakketbezorger.

De politie vermoedde lang dat er nog iemand in het huis aanwezig was. Een gewapend politieteam is de woning binnengevallen en heeft het huis doorzocht, maar trof er geen overvallers aan.

Het slachtoffer is een vrouw, ze is gewond meegenomen naar het ziekenhuis.