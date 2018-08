Deel dit artikel:











Strandreinigers maken De Hoek elke dag 'zo strak als een biljartlaken' Strandreinigers Naris, Jerry, Frank en Hans

Gewapend met shovels en strandreinigers betreden ze 's morgens al voor zonsopgang het strand: de mannen en vrouwen van de strandreiniging in Hoek van Holland. "Op een topdag gaan we om 04:00 uur het strand op en zorgen we dat het om 09:00 uur allemaal spic en span is."

Het opruimen en schoonmaken van het strand is behoorlijk wat werk. Maar met die enorme hitte van vorige week, merken de mannen deze week wel een groot verschil in de hoeveelheid vuil die opgehaald wordt. "Maar het moet toch gedaan worden", zegt Jerry, die met een machine het strand schoonmaakt.

Jerry heeft plezier in zijn werk. "Als je 's ochtends het zonnetje ziet opkomen, dan komt er al een lach op je gezicht", zegt hij. Maar toch komt hij elke dag ook dingen tegen waar hij minder vrolijk van wordt. Zijn grootste ergernis op het strand zijn de mensen die glas achterlaten. "De machines pakken veel op, maar glas kan er ook door kapotgeslagen worden. Die scherven die dan achterblijven: je moet er niet aan denken dat je kind, of jijzelf, daar in gaat staan." Op het strand van Hoek van Holland staan zo'n 300 tot 350 vuilnisbakken. Ook die moeten geleegd worden. Hoe dat gedaan wordt? "Een jongen rent over het zand van bak naar bak om de bakken te controleren. Een shovel rijdt ernaast, waar het vuil ingegooid wordt", legt teamleider Frank van Rij uit. "Een zware klus."

In Hoek van Holland is er een hele ploeg van deze 'renners', die dagelijks de vuilnisbakken op het strand controleren. "Dat is voor hun een soort training", zegt Van Rij. Hij is trots op zijn ploeg, die elke dag de klus weer weten te klaren. "Als je ziet hoe het strand er telkens weer als een biljartlaken bij ligt; als teamleider kan je daar elke keer weer trots op zijn." Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.