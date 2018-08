Waar ergeren Hoekenezen zich het meest aan?

Het parkeerbeleid, volle bussen en mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zijn een aantal zaken waar inwoners van Hoek van Holland zich aan ergeren in het dorp.

RTV Rijnmond vroeg meerdere Hoekenezen naar hun grootste ergernis in het kader van de Rijnmond Zomertoer, die deze week is neergestreken in het Waterweggebied. Een deel van de inwoners is tevreden met 'De Hoek', maar een ander deel ziet graag een aantal zaken anders in het dorp.

"Het parkeerbeleid in drukke periodes zou een stuk beter kunnen", noemt een inwoner als ergernis. "Mensen zoeken een plekje dicht bij het strand om makkelijk en goedkoop te parkeren. Op de nabijgelegen camping moeten de mensen betalen om te parkeren. Dat zou gewoon vrij moeten zijn. Zeker als we bezoekers krijgen die komen barbecueën."

Voor een andere Hoekenees is het fietsen op de stoep een grote ergernis. "Ze fietsen ook over het Brinkplein, met spelende kinderen... vroeger zag je nog een stadswacht, maar die zie je nu niet meer."

Ook vinden inwoners dat er te weinig te doen is in het dorp. "Vooral in de winter. Maar ik word misschien ook te oud voor dat soort grappen", zegt een inwoner.



De jeugd in Hoek van Holland vindt vooral de volle bussen naar het dorp of naar de stad vervelend. Dit komt onder meer door de uitstel van de Hoekse Lijn, waardoor de bus het enige openbaar vervoersmiddel is naar het dorp of naar de stad.

"Die bussen zitten veel te vol in de spits. Als het dan ook nog eens warm is, zijn die bussen niet gezond. Ze moeten meer bussen inzetten." Dat beaamt een andere scholier. "Ik moet naar school in Rotterdam met de bus. Dat is op deze manier heel vervelend. Ik ben bang dat die metro er nooit komt."