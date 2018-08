Biografe van Schorem voelt zich thuis bij vrouw-werende barbiers

De Rotterdamse barbiers van Schorem krijgen een biografie. Opvallend genoeg geschreven door iemand die tijdens openingstijden niet naar binnen mag, want ze is een vrouw. En die zijn niet welkom bij de mannenkappers.

Biografe Floor Boogaart kent de mannen Leen en Bertus inmiddels al vier jaar: "Ik heb ze geïnterviewd toen ze drie jaar bestonden, over hun festival. Ik merkte dat er meteen een klik was, ik voelde me meteen thuis. Ik hou ook van dezelfde muziek. We hebben veel gefeest samen."

"Het was ook al heel lang mijn droom om een boek te schrijven, maar dat moet wel een onderwerp zijn dat dicht bij me ligt", gaat Floor verder. "Er is al een documentaire gemaakt en een fotoboek, maar nog geen uitgebreid verhaal."

De focus van de biografie zal liggen op Leen en Bertus. Maar er is ook ruimte voor het collectief daaromheen, familieleden en ex-collega's.

Niets te zoeken

Voor Floor is het geen probleem dat ze niet welkom is in de zaak wanneer Schorem open is: "Ik heb hier ook niets te zoeken, ik zie die gasten wel in de kroeg ofzo."

Bertus vindt het een onzinnige discussie. "Als je ergens op zet: 'ladies only', dan kraait daar nooit geen haan naar. Maar toen wij het deden werd het ineens een enorm ding. Dat vind ik heel seksistisch", zegt hij verontwaardigd. "Verder ben ik persoonlijk van mening dat sommige dingen ook best gescheiden mogen zijn. Een plek waar een man even man kan zijn en een vrouw even vrouw."

Intelligenter

Hij is blij dat de biografie door een vrouw geschreven wordt. "Vrouwen zijn toch ook een stuk intelligenter dan mannen? Die zien het waarschijnlijk met veel meer nuchtere ogen dan dat wij dat doen."

Floor voelt zich niet buitengesloten door de barbiers: "Ik maak wel deel uit van hun wereld. Ik ben misschien ook geen typische vrouw, ik ben misschien wel een beetje een man-vrouw, ik voel me altijd wel prettig onder mannen", legt ze uit.

De schrijfster wil vooral nog wel meer weten over Leen. Floor: "Dat is een beetje een mysterieuze man. Bertus is super open, maar Leen is zelfs voor Bertus nog mysterieus."