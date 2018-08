Rotterdammers verstoppen 15 duizend euro in bloempot

De FIOD heeft dinsdag twee Rotterdammers opgepakt in een witwasonderzoek. Ze worden ervan verdacht dat ze 15 duizend euro hadden verstopt in een bloempot.

De man (69) en de vrouw (56) zijn volgens de FIOD waarschijnlijk door criminele handelingen aan het geld gekomen. Door aan- en verkoop van onroerend goed zou het geld zijn witgewassen.

De FIOD kwam de twee op het spoor omdat ze niet genoeg geld hebben om dit onroerend goed aan te kopen. Er werden doorzoekingen gedaan in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook een opslagruimte in Rotterdam werd doorzocht.

Naast het geld is beslag gelegd op een woning, een horloge en de administratie.

Voor de doorzoekingen is een speciaal team van het leger is ingezet, omdat dat team gespecialiseerd is in zoeken in kleine ruimtes. Ook hebben ze speciale apparatuur.