Kuyt: 'Feyenoord houdt twee heel goede keepers over'

Op de G-voetbaldag in Barendrecht gaat Feyenoord-jeugdtrainer Dirk Kuyt in op het vertrek van Brad Jones. Woensdagochtend werd bekend dat de Australische doelman naar Al Nassr vertrekt. "Ik denk dat Brad enorm veel betekend heeft voor Feyenoord dus daar kunnen we trots op zijn", aldus Kuyt.

"Feyenoord beschikt nog steeds over twee hele goede keepers", gaat hij verder. "Justin (Bijlow, red.) heeft wel bewezen enorm talentvol te zijn, maar het is aan Van Bronckhorst om de keuze onder de lat te maken."

Het is ook nog niet bekend wie komend seizoen de aanvoerder wordt bij Feyenoord, maar volgens oud-captain Kuyt is dat wel duidelijk. "Ik denk dat dit Feyenoord jongens heeft die al lang voor de club spelen, maar ook jongens met veel ervaring. De keuze is niet zo moeilijk denk ik, maar het is aan de trainer om dat aan jullie bekend te maken."

Tijdens het G-voetbaltoernooi had Kuyt het team van Feyenoord deels onder zijn hoede. "Dit is een heel belangrijk toernooi voor mensen met een beperking, je ziet het plezier van de gezichten afstralen. Niet alleen bij de spelers zelf, maar ook bij de begeleiders en de familie. Voor mij is het ook heel bijzonder om hier voor het eerst bij te zijn en leuk om een kleine bijdrage te kunnen leveren."



