Adrenalineboost op oud Duits radarstation in Hoek van Holland

Strandliefhebbers kunnen zich prima vermaken in het Waterweggebied, maar ook voor mensen die van wat meer spanning houden is er genoeg te beleven. In Hoek van Holland staat de Zeetoren, waar je onder meer kan abseilen, boogschieten en schieten met een luchtbuks. In de toren zit ook een escape room.

Sinds twee jaar runnen Pleun en Alain de zaken bij de Zeetoren. "Het is niet zomaar een toren", legt Pleun uit. "Het maakte onderdeel uit van de Atlantic Wall, een verdedigingslinie die de Duitsers hadden gebouwd van Noorwegen tot Spanje."

De toren werd destijds gebruikt als een van de eerste radarstations van de Duitsers, zodat ze de Engelsen konden zien aankomen. In de aangrenzende duinen vond het tweetal vorig jaar nog een vergeten bunker. "We zagen een gat en zijn er ingekropen. Dat bleek een bunker te zijn. Zo liggen er hier in de duinen nog veel bunkers."

Die geschiedenis laten Pleun en Alain ook terugkomen in de huidige Zeetoren. "We hebben foto's van vroeger hangen in de gangen", zegt Alain. "Zo zien mensen hoe het vroeger was en hoe het nu geworden is. Het heeft nu in ieder geval een leukere functie."

Dat mag cameraman Marnix woensdagmiddag ondervinden. Hij abseilt van de toren, die vijftien meter hoog is én op vijftien meter hoge duinen staat.



"Hij doet het rustig en beheerst", zegt Pleun over Marnix. "Dat zie je vaak. De eerste keer is het een beetje wennen, maar dan komen ze vol enthousiasme boven voor de tweede keer en gaat het veel beter."

Het engste aan het abseilen? "Over dat randje bovenin klimmen", zegt Marnix. "Dat is het moeilijkst. Maar zodra je eroverheen bent, is het genieten!"